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Германия официально обвинила Россию в попытке атаки на аэропорт Лейпцига

Германия официально обвинила Россию в попытке атаки на аэропорт Лейпцига

Дрон с взрывчаткой нашли у украинского борта «Антонов»Глава МВД Германии Александр Добриндт официально предъявил обвинения России в попытке нападения ее дрона на украинский самолет в Лейпциге.

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