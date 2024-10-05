Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий мигрантов в отношении жителей Самарской области

В социальных медиа сообщается о фактах противоправного поведения мигрантов в городе Самаре. Так, группа мигрантов из стран ближнего зарубежья без каких-либо причин напала и жестоко избила троих местных жителей.
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