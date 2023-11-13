Украинская пресса: Зеленский пытается дозвониться до Трампа, чтобы снять запрет на блокировку финансовой помощи

Глава киевской хунты Зеленский намерен провести телефонные переговоры с бывшим президентом США Дональдом Трампом и тем самым убедить его снять блокировку в дополнительной финансовой помощи Украине, которую в Конгрессе блокируют республиканцы.
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