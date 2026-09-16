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Россельхозцентр апробировал 11 сортов картофеля на предприятии в Дмитрове

Россельхозцентр апробировал 11 сортов картофеля на предприятии в Дмитрове

Филиал Россельхозцентра по Московской области проверил семенные посадки картофеля в инновационном комплексе «Дока-генные технологии».

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