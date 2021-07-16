7 умопомрачительных необычных мест для летнего отдыха в России

В этой подборке найдутся идеи для отпуска на любой вкус.1. Горный Алтай, Алтайский край и Республика Алтай Подножие горы БелухаКак добраться: самолётом до Горно‑Алтайска или Барнаула, оттуда трансфером туроператора, автомобилем или автобусом.