Непутевые заметки

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7 умопомрачительных необычных мест для летнего отдыха в России

7 умопомрачительных необычных мест для летнего отдыха в России

В этой подборке найдутся идеи для отпуска на любой вкус.1. Горный Алтай, Алтайский край и Республика Алтай Подножие горы БелухаКак добраться: самолётом до Горно‑Алтайска или Барнаула, оттуда трансфером туроператора, автомобилем или автобусом.

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