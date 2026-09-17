124 защитника окружающей среды были убиты в 2025 году

В прошлом году по всему миру были убиты по меньшей мере 124 защитника окружающей среды. Большинство жертв были представителями коренных народов или мелкими фермерами, а также активистами, выступавшими против добычи полезных ископаемых, вырубки лесов, сельского хозяйства, браконьерства и энергетических проектов.
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