124 защитника окружающей среды были убиты в 2025 году

В прошлом году по всему миру были убиты по меньшей мере 124 защитника окружающей среды. Большинство жертв были представителями коренных народов или мелкими фермерами, а также активистами, выступавшими против добычи полезных ископаемых, вырубки лесов, сельского хозяйства, браконьерства и энергетических проектов.