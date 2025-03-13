Компания Jaguar Land Rover заявилась на регистрацию товарного знака в РФ

Компания Jaguar Land Rover подала заявку на регистрацию товарного знака в России. Об этом стало известно благодаря исследованию базы данных Федерального института промышленной собственности (Роспатент), проведенному изданием «Известия».
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