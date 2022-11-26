Глебов – лучший игрок ноября в РПЛ. У него 2 гола в 2 матчах за «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов – Winline игрок ноября в Мир РПЛ. Среди претендентов на это звание также были Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Сычевой («Оренбург»), Лазар Ранджелович («Урал») и Ярослав Михайлов («Пари НН»).
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