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Глебов – лучший игрок ноября в РПЛ. У него 2 гола в 2 матчах за «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Даниил Глебов – Winline игрок ноября в Мир РПЛ. Среди претендентов на это звание также были Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Сычевой («Оренбург»), Лазар Ранджелович («Урал») и Ярослав Михайлов («Пари НН»).

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