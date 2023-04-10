Корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев" атаковал подлодку условного противника в Японском море

Пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) заявила, что экипаж большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" ТОФ обнаружил в Японском море подводную лодку условного противника и атаковал ее, передает РИА Новости.