Молодильные яблоки: специалисты назвали продукты, которые снижают биологический возраст

В это трудно поверить, но всего за два месяца можно перевести возрастные часы на три года назад. Ученые утверждают, что правильный рацион питания, богатый зеленью, ягодами и овощами уменьшает биологический возраст.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии