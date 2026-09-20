Рыжий Барин, который вернул семью

Иногда кажется, что жизнь в доме держится на вещах, к которым привыкаешь больше, чем к людям. Старое кресло с деревянными подлокотниками и бордовым плюшем занимало особое место в нашей квартире.
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