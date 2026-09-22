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Российских водителей порадовали редким прототипом от автобренда BAW

Российских водителей порадовали редким прототипом от автобренда BAW

В Россию привезли китайскую модель, которой пока даже нет в стране-изготовителе. Новинку обещают презентовать к концу осени 2026 года.

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