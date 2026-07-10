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Царьград

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Призовой фонд конкурса молодых депутатов Кубани вырос до 22 млн

Призовой фонд конкурса молодых депутатов Кубани вырос до 22 млн

На общем собрании Совета молодых депутатов, прошедшем в Краснодаре, были рассмотрены вопросы участия парламентариев в благоустройстве территорий, патриотической деятельности и реализации проектов инициативного бюджетирования.

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