Призовой фонд конкурса молодых депутатов Кубани вырос до 22 млн

На общем собрании Совета молодых депутатов, прошедшем в Краснодаре, были рассмотрены вопросы участия парламентариев в благоустройстве территорий, патриотической деятельности и реализации проектов инициативного бюджетирования.
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