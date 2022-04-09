Шарль Леклер: «Из-за солнца порой вообще не видел границы трассы»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по ходу квалификации к Гран-при Австралии.

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