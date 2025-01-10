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Царьград

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Москвич оштрафован за нацистское приветствие в метро в новогоднюю ночь

Москвич оштрафован за нацистское приветствие в метро в новогоднюю ночь

Московский суд оштрафовал Андрея Молева за демонстрацию нацистской символики и приветствия на станции метро "Китай-город" в новогоднюю ночь.

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