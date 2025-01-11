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Черные ящики Jeju Air перестали писать за 4 минуты до падения в Южной Корее

Черные ящики Jeju Air перестали писать за 4 минуты до падения в Южной Корее

Черные ящики лайнера Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, который потерпел крушение 29 декабря 2024 года в аэропорту Муан в Южной Корее, прекратили записывать происходящее за четыре минуты до катастрофы, сообщили в Министерстве государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.

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