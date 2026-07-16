Проба 2
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Проба 2

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20+ светлых сюжетов из детства, насквозь пропитанных ароматом смородины и теплого июльского ливня

20+ светлых сюжетов из детства, насквозь пропитанных ароматом смородины и теплого июльского ливня

Детство — великолепная пора полная душевных моментов и маленьких радостей. Мы просыпались от аромата свежей выпечки, завтракали горячими оладьями с повидлом, а потом на весь день убегали во двор к друзьям.

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