В минобороны Италии высказались по вопросу отправки войск НАТО на Украину

Далеко не все в Европе идиоты! И Италия не особо стремится стать полигоном для боевого испытания ядерных боеголовок!

Гарибян Сусанна

Италия помнит, как её солдаты замерзали в болотах по Великим Новгородом. Сколько их там лежит не знаю, но, видимо, достаточно, чтобы об этом помнили. А вот французы всегда страдали плохой памятью, пусть попробуют, наши ребята им напомнят. Идиотов надо не лечить, а уничтожать.