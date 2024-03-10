Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В минобороны Италии высказались по вопросу отправки войск НАТО на Украину

В минобороны Италии высказались по вопросу отправки войск НАТО на Украину

Париж и Варшава не должны говорить от имени всего Североатлантического альянса относительно темы отправки войск на территорию Украины.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Далеко не все в Европе идиоты! И Италия не особо стремится стать полигоном для боевого испытания ядерных боеголовок!
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19 час.
Гарибян Сусанна
Италия помнит, как  её солдаты замерзали в болотах по Великим Новгородом.  Сколько их там лежит не знаю, но, видимо, достаточно, чтобы об этом помнили.  А вот французы всегда страдали плохой памятью,  пусть попробуют, наши ребята  им напомнят. Идиотов надо не лечить, а уничтожать.
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17 час.

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