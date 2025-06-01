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В Турции призвали выгнать одну из делегаций с переговоров в Стамбуле

В Турции призвали выгнать одну из делегаций с переговоров в Стамбуле

Основная роль Турции на новых переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной должна заключаться в недопуске делегации Евросоюза на встречу.

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Комментарии
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ruslava Митькина
Делегация России на переговоры должна прийти с траурными повязками, чтобы показать миру нацистское лицо Киева, и посмотреть, как себя в данной ситуации поведет Турция!!!!!!!!!!!
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49 мин.
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