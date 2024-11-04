Представлен «броневик на случай зомби-апокалипсиса» на базе Lada Niva «Форс»

F-Design представила броневик на базе удлинённой Lada Niva «Форс». Такие машины, увеличенные на 300 мм по сравнению с обычной Niva, выпускались дочерней вазовской компанией ПСА «Бронто» в ограниченной серии.
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