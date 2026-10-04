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Нижегородская правда

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Крыша многоквартирного дома загорелась в Воротынце

Крыша многоквартирного дома загорелась в Воротынце

В рабочем посёлке Воротынец 3 октября произошёл пожар на крыше многоквартирного жилого дома. Сообщение о возгорании кровли поступило в экстренные службы, после чего на место прибыли подразделения МЧС России.

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