Греф подсчитал, что небывалый рост зарплат в РФ закончится через год

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что небывалый рост зарплат в России может продлиться еще год. «Сколько это (высокий рост зарплат) будет продолжаться зависит от того, когда у нас закончатся бюджетные деньги», — отметил он в беседе с журналистами по итогам делового завтрака «Сбера» в рамках ПМЭФ.