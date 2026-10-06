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Only One Actor Appeared In Every M*A*S*H Sitcom - And The Original Movie

Only One Actor Appeared In Every M*A*S*H Sitcom - And The Original Movie

The only actor to reprise his role from the original 1970 for M*A*S*H held onto their character longer than anyone else and kept coming back for sitcoms.

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