❕Крым — это не только стратегически важная территория и гордость России, это прежде всего люди Президент РФ Владимир Путин.
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❕Крым — это не только стратегически важная территория и гордость России, это прежде всего люди Президент РФ Владимир Путин.