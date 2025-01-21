Игроки строительного бизнеса — об общих проблемах и собственных задачах на 2025 год

Представители строительной индустрии считают идеальным работодателем крупный частный бизнес, основной бизнес-задачей 2025 года — операционную эффективность, а главной «болью» руководства компаний — удержание и мотивирование кадров, особенно лучших Результаты исследования «Ключевые бизнес-тенденции 2025 года», которым с «Бизнес FM» поделилась компания Kontakt InterSearch Russia, рисуют масштабную картину того, как выглядит сегодня строительная отрасль, чем ее игроки в целом намерены заниматься в 2025 году и какие задачи решать в первую очередь.