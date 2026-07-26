Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 559 подписчиков

ВСУ атаковали беспилотником грузовой автомобиль в Белгороде

ВСУ атаковали беспилотником грузовой автомобиль в Белгороде

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку беспилотником на грузовой автомобиль в Белгороде. По предварительным данным, никто не пострадал, однако повреждены кабина машины, ещё два грузовика и стекла коммерческого объекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии