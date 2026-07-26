ВСУ атаковали беспилотником грузовой автомобиль в Белгороде

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку беспилотником на грузовой автомобиль в Белгороде. По предварительным данным, никто не пострадал, однако повреждены кабина машины, ещё два грузовика и стекла коммерческого объекта.
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