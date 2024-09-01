Лавров призвал противников мирных переговоров понять, что дальше труднее

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма RT «Мосты на Восток» выразил мнение о переговорном процессе с Украиной, атаках Вооружённых сил Украины в Курской области и влиянии Запада на эскалацию конфликта.
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