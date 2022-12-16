Кучеров сделал ассистентский хет-трик во 2-й игре кряду, став 3-й звездой матча с «Коламбусом». У него 11+34 в 29 играх

Кучеров сделал ассистентский хет-трик во 2-й игре кряду, став 3-й звездой матча с «Коламбусом». У него 11+34 в 29 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отдал три голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:1) и был признан третьей звездой.

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