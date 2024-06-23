Иран перешёл к тактике "тысячи порезов": Хуситы "топят американцев" по украинскому сценарию

Коллаж ЦарьградаСегодня 22K прочитали "Тактика тысячи порезов" — это когда заведомо более сильному противнику наносится множество не опасных, казалось бы, для жизни ран, в результате чего он истекает кровью и в конце концов, обессилев, падает.