С 21 сентября во Франции не утихают протесты. Все началось с выступлений старшеклассников в пригородах Парижа: их беспокоили нехватка учителей и плохая инфраструктура в школах.
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