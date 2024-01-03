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Русская весна

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Турция перестанет принимать иностранные суды под свой флаг — СМИ

Турция перестанет принимать иностранные суды под свой флаг — СМИ

Турция не будет принимать заявки на переход под турецкий флаг судов, находящихся за границей или плавающих под флагом иностранных государств, сообщила газета BirGü n со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу.

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