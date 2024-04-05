Axios: Байден предупредил Нетаньяху, что Израиль может остаться без поддержки США из-за действий в Газе

Президент США Джо Байден отправил жесткое предупреждение премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, заявив, что Вашингтон может пересмотреть свою поддержку еврейского государства в свете его активности в секторе Газа.
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