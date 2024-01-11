В Ростовской области на железной дороге погиб 14-летний подросток

09 января 2024 года в дежурную часть Сальского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Атаман электропоездом «Ростов-Волгодонская» смертельно травмирован подросток.
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