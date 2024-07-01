Oddity Central: миллионер в Англии сжег свой дом, чтобы он не достался жене при разводе

Британский миллионер сжег свой дом, чтобы он не достался его жене при разводе, пишет Oddity Central. Как пишут СМИ, миллионер и профессиональный игрок в гольф Фрэнсис МакГирк едва избежал тюремного заключения после того, как он поджег свой дом стоимостью $1,4 млн.