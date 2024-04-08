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  • Valentina hohlova
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"Путин снял самозапрет": Обратный отчёт для Незалежной. Стаи "Калибров" готовы бить по "артериям"

"Путин снял самозапрет": Обратный отчёт для Незалежной. Стаи "Калибров" готовы бить по "артериям"

Источник сообщает, что "генерал-мясник" Сырский принёс крайне неприятные новости для и.о. президента "страны 404" Владимира Зеленского с информацией о том, что русские инициировали формат нового наступления, причём по всей территории Незалежной.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Касательно доморощенных &quot;аналитиков&quot;: Ребяты! Не ВАМ решать, когда и что применять в этой дьявольской войне ПРОТИВ бандероЖОПства!! Вы не владеете ситуацией до такой степени, чтобы &quot;решать&quot;!
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4 час.
Галина
Что бы нарастить производство. Ясно же.
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4 час.
Александр Николаевич
И МНЕ решать! Свое отслужил в &quot;страшных&quot; войсках полвека назад за 24 рубля сержантского &quot;оклада&quot;! Сегодня такие же крепыши служат за 204 т.р. плюс лям за &quot;Амброс&quot;... НУЖНО СЖАТЬ ЗУБЫ и убить &quot;империалистическую&quot; ГАДИНУ в ближайшие пару месяцев!!!
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3 час.

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