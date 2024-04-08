"Путин снял самозапрет": Обратный отчёт для Незалежной. Стаи "Калибров" готовы бить по "артериям"

Юрий Золотарев Касательно доморощенных "аналитиков": Ребяты! Не ВАМ решать, когда и что применять в этой дьявольской войне ПРОТИВ бандероЖОПства!! Вы не владеете ситуацией до такой степени, чтобы "решать"!

Галина Что бы нарастить производство. Ясно же.