Испания вышла на Евро, Бензема поддержал Палестину, Рублев проиграл в финале, российская альпинистка погибла в Непале и другие новости

Нападающему «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелю Месси сообщили, что он станет обладателем «Золотого мяча» за сезон-2022/2023, утверждает Bolasport. В прошлом сезоне Месси, тогда выступавший за ПСЖ, сыграл 53 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 32 голами и 25 результативными передачами. В декабре 2022 года Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. В семи матчах он забил семь мячей и отдал три результативные передачи. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 30 октября в Париже. Ранее Месси получал «Золотой мяч» семь раз — это рекорд. По итогам сезона-2021/222 награду получил Карим Бензема.

КузнецовВВ

Пресс-служба ХК «Амур» выступила с заявлением в связи со скандальным поведением форварда Александра Хохлачёва. Напомним, нападающий ночью запрыгнул на машину жителя Хабаровска. «ХК «Амур» считает неприемлемым поведение игрока Александра Хохлачёва и приносит извинения болельщикам. В клубе созданы все условия для того, чтобы спортсмены могли проявить свои способности и таланты по прямому назначению. От игроков требуется полная самоотдача на льду и соблюдение норм этики за пределами спортивных площадок. Руководство клуба приняло решение оштрафовать Александра Хохлачёва и пересмотрит требования к поведению членов команды в свободное от тренировок и матчей время с тем, чтобы больше не допустить инцидентов, порочащих честь клуба. Впереди у «Амура» серия сложнейших матчей. У Александра Хохлачёва будет возможность доказать свой профессионализм, принести пользу команде и оправдать доверие болельщиков» Форвард «Амура» Александр Хохлачёв оштрафован на месячную зарплату. Это примерно 6,5 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал 112. «Штраф может быть отменён, если игрок хорошо проявит себя в ближайшей выездной серии, которую дальневосточники начинают уже завтра в Челябинске, с «Трактором». До этого Хохлачёв не забивал 11 матчей подряд»