Песков: коммуникации между Россией и США ведутся по разным каналам

Коммуникации между Россией и США ведутся по разным каналам, факт контакта между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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