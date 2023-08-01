Запад рвётся в Чёрное море. Папа Римский поддержал требования возобновить «зерновую сделку»

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

Дорогоооой,Дорогоооой? Да дорогая? Ты скоро станешь папой?!? Да ты чтооооооо? А что Папа Римский умер? Интересно,а где Папа был когда бомбили Донбасс,а где он бы ,когда РПЦ пытались изогнать из земной обители Бога??? Бог-то един? Или у украиньцевь другой Бог???