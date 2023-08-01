Обращение Папы Римского Франциска с призывом к России возобновить «зерновую сделку» именно в эти дни, вряд ли случайно.
Запад рвётся в Чёрное море. Папа Римский поддержал требования возобновить «зерновую сделку»
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Дорогоооой,Дорогоооой? Да дорогая? Ты скоро станешь папой?!? Да ты чтооооооо? А что Папа Римский умер? Интересно,а где Папа был когда бомбили Донбасс,а где он бы ,когда РПЦ пытались изогнать из земной обители Бога??? Бог-то един? Или у украиньцевь другой Бог???
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8 час.
лл
лина любимцева
"Папа" был в Риме. Он же римский папа...
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8 час.
СА
Сергей Андросов
Он Гадский папа и к Риму имеет такое же отношение, как я к Израилю.
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4 час.
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