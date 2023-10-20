Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Анатолий Анатольев
    Ждем ОТВЕТА от руководства страны, а ОНО молчит!!!!! Боятся?????Ни дронов, ни чип...
  • Юрий Шестаков
    Пора пришла всерьёз заняться национальной политикой и учить детей мигрантов не только математике и грамматике русског..."Вот те чиновники...
  • ММ
    Думаю, что можно на передовой найти работу даже предателям!Вы что себе думае...

Моральный камертон

Моральный камертон

Давно так не смеялся. И вы сейчас поймёте, почему.«Financial Times» цитирует десятки западных чиновников и дипломатов, которые жалуются, что «поддержка Израиля со стороны Запада «отравила усилия» по перетягиванию стран «глобального Юга» на сторону Украины».

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