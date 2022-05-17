Поражение партии Шольца на местных выборах в ФРГ связали с Украиной

Поражение партии социал-демократов (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца на местных выборах в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, продемонстрировавшей свой худший результат за всю историю, отчасти связали с политикой Шольца по Украине.