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Поражение партии Шольца на местных выборах в ФРГ связали с Украиной

Поражение партии социал-демократов (СДПГ) канцлера Германии Олафа Шольца на местных выборах в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, продемонстрировавшей свой худший результат за всю историю, отчасти связали с политикой Шольца по Украине.

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