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Тен Хаг о 2-м месте «МЮ» в ЛЕ: «У нас проблемы в атаке, нужно больше забивать. В этой группе мы могли сделать разницу мячей лучше»

Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» нужно усилить атаку. Вчера «Манчестер Юнайтед» победил «Реал Сосьедад» (1:0) в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы, но занял второе место в группе, так как у испанской команды лучше разница мячей.

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