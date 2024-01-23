Два случая оспы обезьян выявили в Петербурге у туристов

Все, кто контактировал с больными, находятся под наблюдением.фото: vk.com/komzdravspb--> У двух мужчин, вернувшихся в Петербург из туристической поездки в Гонконг, выявили оспу обезьян, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.