Дипломат Белоусов заявил о постоянных украинских кибератаках на Россию

Российская Федерация на постоянной основе подвергается кибератакам с Украины. Об этом на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по разоружению рассказал Андрей Белоусов, постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве, его слова передает ТАСС.
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