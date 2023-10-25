Дипломат Белоусов заявил о постоянных украинских кибератаках на Россию

Российская Федерация на постоянной основе подвергается кибератакам с Украины. Об этом на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по разоружению рассказал Андрей Белоусов, постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве, его слова передает ТАСС.