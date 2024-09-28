📹🏮Кадры работы расчета СОУ 9А310М1 комплекса "Бук-М1", о котором мы рассказывали в нашем утреннем посте, на Волновахском операционном направлении.
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📹🏮Кадры работы расчета СОУ 9А310М1 комплекса "Бук-М1", о котором мы рассказывали в нашем утреннем посте, на Волновахском операционном направлении.