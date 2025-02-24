Эксперт перечислила важные критерии при выборе отеля

Если поездка в другой город предполагает культурный активный отдых, стоит изучить район отеля и его близость к достопримечательностям и остановкам общественного транспорта, рассказала «Известиям» 24 февраля руководитель PR-департамента отеля Palmira Business Club Юлия Морозова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии