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«С горечью узнал»: Шойгу высказался о смерти Ратко Младича

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, который умер в Гааге.

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