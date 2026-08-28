«С горечью узнал»: Шойгу высказался о смерти Ратко Младича

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, который умер в Гааге.
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