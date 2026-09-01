‼️🇷🇺🇮🇷 Россия оказывает Тегерану необходимую помощь в этот тяжёлый период, — Путин встречается с президентом Пезешкианом ▪️Президент России заявил, что Москва солидарна с иранским народом, отстаивающим свои интересы, и высоко оценивает его стойкость.
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