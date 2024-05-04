1 мая в Душанбе приземлились первые рейсы с депортированными из России мигрантами. Между тем, 2 мая издание "Asia Plus" сообщает, что в Россию перестали пускать граждан Узбекистана и Киргизии.
Страх Рахмона: Таджикистан получит экономический коллапс и уличные бунты
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Теперь это проблемы Рахмона и иже с ним других азиатов,почему Россия должна за них беспокоиться,когда свои прозябают,в полу нищенском положении.
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15 час.
213
Пусть режут друг друга! Цивилизованная часть человечества от этого только выиграет!
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14 час.
ИН
Ирина Некрасова
Пусть Рахмон имеет то, что заслужил. И пасет свое тучное черножоп..е стадо на своих пастбищах! Нам в России этот бешеный, неуправляемый и тупой скот не нужен. И так загадили нашу страну, пора проводить генеральную уборку...
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13 час.
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