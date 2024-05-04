Страх Рахмона: Таджикистан получит экономический коллапс и уличные бунты

Теперь это проблемы Рахмона и иже с ним других азиатов,почему Россия должна за них беспокоиться,когда свои прозябают,в полу нищенском положении.

ИН

Ирина Некрасова

Пусть Рахмон имеет то, что заслужил. И пасет свое тучное черножоп..е стадо на своих пастбищах! Нам в России этот бешеный, неуправляемый и тупой скот не нужен. И так загадили нашу страну, пора проводить генеральную уборку...