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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Блокс второй раз обыграл теннисиста топ-10 и впервые вышел во вторую неделю ТБШ

Александр Блокс победил Флавио Коболли в третьем круге US Open – 6:7(4), 6:3, 6:0, 6:3. Бельгиец впервые вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема».

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