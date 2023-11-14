НАТО работает над усилением возможностей членов альянса по защите подводной инфраструктуры после серии инцидентов, в результате которых были повреждены трубопроводы и кабели связи в Балтийском море.
Defense One: НАТО усиливает наблюдение за подводной инфраструктурой
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
По требованию бабы НАТЫ все якоря, включая запасные/резервные всех морских судов (кораблей) должны оснащаться GPS-маяками, с регистрацией во всемирном реестре якорей. Ведь непонятно, кого еще, кроме китайцев, уговорят эти коварные русские на повреждения якорями подводной инфраструктуры стран бабы НАТЫ. Способ-то рабочий!! Недорого и сердито! 😂
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