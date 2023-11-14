Defense One: НАТО усиливает наблюдение за подводной инфраструктурой

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Леонид Ла Рошель

По требованию бабы НАТЫ все якоря, включая запасные/резервные всех морских судов (кораблей) должны оснащаться GPS-маяками, с регистрацией во всемирном реестре якорей. Ведь непонятно, кого еще, кроме китайцев, уговорят эти коварные русские на повреждения якорями подводной инфраструктуры стран бабы НАТЫ. Способ-то рабочий!! Недорого и сердито! 😂